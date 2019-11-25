الباز: قضية "ميكروباص حلوان" أكدت أن الأحكام "عادلة وغير عاجلة"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المحكمة قضت بالحكم على 7 متهمين في قضية "مكروباص حلون" بالإعدام، وبالسجن المشدد لـ18 آخرين، لافتا إلى أن القضية استغرقت 36 جلسة، و3 أعوام ونصف.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الأحكام التي صدرت على المتهمين جاءت بعد 3 سنوات ونص، وعلى مدار 36 جلسة، وهذا يؤكد حرص الدولة المصرية على تطبيق القانون.

ولفت "الباز"، إلى أن المتهمين في قضية "مكروباص حلوين" شاركوا في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية الأخرى، ومنها قتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب وعسكري مرافق له، واغتيال أمين شرطة في كمين المرازيق، وسطو على مكتب بريد حلوان يوم 6 إبريل 2016.

وتابع: "الناس اللي بتقول الدولة بتعمل تصفية خارج القانون، وبتلفق القضايا.. لما يبقى عندي ثابت على هذه المجموعة إنها ارتكبت عملية اغتيال في 2016، ويخضع المتهمين لمحاكمة 36 جلسة، فأنا قدام محاكمة عادلة وغير عاجلة، وده يقول أنت عندك دولة تريد تطبيق القانون".