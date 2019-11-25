مجلس الأمن يصدر بيانا بشأن الأوضاع في لبنان

دعا مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف اللبنانية إلى بدء حوار مكثف لتجنب الدخول في دوامة العنف.



وشدد مجلس الأمن في اجتماع اليوم، بنيويورك بشأن الأوضاع في لبنان، على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية وفق الأطر والمهل الدستورية، وفق قناة "العربية".



وأكد مجلس الأمن الدولي في بيانه مساء اليوم أنه يجب تشكيل حكومة تلبي مطالب اللبنانيين.



ودعا مجلس الأمن الجميع إلى الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات في لبنان وتجنب وقوع ضحايا ومصابين.



وهاجم في وقت سابق العشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل مساء أمس تجمعًا للمتظاهرين بعد قطعهم طريقًا مؤديًا إلى وسط العاصمة بيروت، ما دعي الجيش إلى التدخل وعمل على منع وقوع تصادم بين الطرفين.