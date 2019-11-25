رمضان عبدالمعز: معادن الناس وحبهم لبلادهم يظهر في الفتن

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الناس في الظروف الطبيعية خليط مجهول، لا تستطيع أن تميز الحسن من القبيح.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن معادن الناس وحبهم لبلادهم يظهر في الفتن.



وتابع: "اقتضت حكمة الله تعالى، إذا أراد أن يرفع من شأن أمة، يجعلها تمر بمحن وفتن، ليميز الله الخبيث من الطيب".

