مكرم محمد أحمد يكشف سر كره أردوغان لـ"السيسي"

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعاني من فشل سياسي واقتصادي ضخم، تسبب في إفلاس الشركات التركية، موضحا أن تراكم الديون في مؤسسات الإنتاج التركية يثقل كاهلها.



وأضاف مكرم، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن أردوغان فصل أكثر من 150 ألف موظف، و100 ألف قاض تركوا عملهم وأكثر من 300 صحفي في السجون التركية.



وأردف: "كره أردوغان للرئيس عبدالفتاح السيسي، يرجع لكونه قطبا من أقطاب الإخوان، ويتصور أن السلطان العثماني سوف يعود مرة أخرى، بينما العالم أجمع استنكر غزو تركيا لشمال شرق سوريا".

