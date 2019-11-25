رمضان عبد المعز: القيامة لن تقوم إلا بخروج المنافقين من المدينة المنورة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن القيامة لن تقوم إلا عند خروج المنافقين من المدينة المنورة، لكي يفتنوا بالمسيح الدجال، لافتا إلى أن المدينة المنورة لن يتبقى بها إلا المؤمنين.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، كان يصلي في الصف الأول، ولم يكن يعرف النبي أنه منافق.



وتابع: "عندما توفي زعيم المنافقين، صلى عليه النبي صلاة الجنازة، فعاتبه الله في قوله تعالى: "وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ".



واستكمل: "المؤمن إذا شك أن الله سيغلب الفئة الضالة على الفئة المؤمنة فهذا يعني أنه شك في الله سبحانه وتعالى".



وأكد أنه من الممكن أن يحدث بعض الضيق، لكن في النهاية ستنتصر الفئة المؤمنة.

