بعد اختناق 66 طالبا.. مسئول بـ"كيما أسوان": المعدات قديمة ونحاول توفيق أوضاعنا

قال الدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس شركة كيما بأسوان، إن تغير اتجاه الرياح هو السبب الرئيسي في إصابة طالبات مدرسة الثانوية العامة بالاختناق وضيق التنفس.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز المذاع في برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر"، أن معدات الشركة قديمة، مشيرًا إلى أن المصانع تم إنشاؤها منذ عام 1956، ولا تتوافق مع الشروط البيئية.



وأوضح أنه يتم حاليا توفيق أوضاع مصنع "كيما 1" لتلافي انخفاض إمدادات الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما".



