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عالم

مباحثات ثنائية بين البحرين وأمريكا بشأن قضايا المنطقة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:19 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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بحث وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم، مع تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شبه الجزيرة العربية بمكتب شئون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية البحريني اليوم بمكتبه بالديوان العام للوزارة، ليندركينج وجاستن سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، وفق وكالة أنباء البحرين "بنا".

وعبر وزير الخارجية البحريني عن اعتزازه بقوة ومتانة التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة، وما يشهده من تطور ملموس في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يعكس إرادة البلدين وتطلعهما الدائم لفتح آفاق أوسع للتعاون ومواصلة التنسيق المتبادل حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التحالف الاستراتيجي بما يدعم مصالحهما المشتركة.

وثمن آل خليفة التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حلفائها؛ لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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