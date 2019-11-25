العثور على حجر مفقود من حائط برلين في أستراليا

كشف تقرير بثته فضائية "الغد"، العثور على جزء مفقود من حائط برلين في مستودع في مدينة سيدني بأستراليا.



وأوضح التقرير، أن الكتلة الخرسانية من الجدار شُحنت إلى أستراليا في أوائل التسعينات بواسطة رجل الأعمال بيتر كوبياك، حيث نُسيت لعدة سنوات واكتشفها مؤخرًا صديق مالك المستودع في سيدني



وأوضح تقرير الغد، أن قطعة الحائط الخرساني تم تركيبها أمام معهد جوتة في منطقة لولورا شرق مدينة سيدني، ويصل ارتفاع الحائط إلى 4 أمتار ويبلغ وزنه 2.4 طن وحالته جيدة، كما يحتوي على رسومات أصلية مع كلمات مكتوبة بالألمانية، ما معناه "الكل قوي".



