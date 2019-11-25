ياسمين الخطيب توجه رسالة غامضة من داخل الطائرة (صور)

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من داخل الطائرة.



وظهرت "ياسمين" في الصورة، داخل الطائرة، مرتدية بلوفر من اللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



ووجهت "ياسمين"، رسالة لمتابعيها معلقة بها على الصورة بها نوعًا من الغموض، قائلة: "الكلام علي جرح غويط.. الحكاية خلف الجدران".

