الأوقاف: خطبة الجمعة سابقا كانت "نشرة أخبار" تُفرق الناس

قال الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، إن الخطاب الديني الموحد تم تطبيقه على جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن خطبة الجمعة كانت تشبه نشرة أخبار فيخرج الناس منقسمين بين مؤيد ومعارض.



وأوضح "طايع"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن البعض كان يخطب لإرضاء طرف على حساب طرف آخر، منوهًا بأن قضايا السياسة لا يمكن أن يتفق الجميع عليها، وإنما هناك قواعد لا يختلف عليها أحد وهى الأخلاق.



وأكد "طايع"، أن الجميع الآن يلتزم بالخطبة الموحدة بنسبة 100% من الخطاب، منوهًا بأن الخطبة الموحدة تعالج قضايا الناس وبعض الأخلاقيات التى نحتاجها، مشيرًا إلى أنه لابد على راغبي الخطابة أن يكونون على درجة عالية من العلم والثقافة وصاحب مؤهل أزهرى لضمان سلامة المعلومة المقدمة للناس.

