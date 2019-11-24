أحمد ربيع غزالي: الإخوان قاموا بأكبر عملية تحريف لتفسير القرآن

قال الدكتور أحمد ربيع غزالي، مؤلف كتاب "ألغام في منهج الإخوان"، إن الإخوان بفوز محمد مرسي، انتقلوا من مرحلة الاستضعاف إلى التمكين، وظنوا أنهم سيغزون العالم، كما كانت في غزوة الأحزاب، فبدأوا يتخندقوا، مثل واقعة الخندق.



وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر فضائية "المحور": "من كانوا في رابعة إحساسهم بالعداوة للمجتمع، جعل المنصة تهلل عندما سمعت أن 3 بوارج أمريكية قادمة لاحتلال مصر وتحرير مرسي".



وأشار إلى أنهم كانوا يعادون كل شخص غير مقتنع إنهم على صواب، ومن هنا اعتدوا على المواطنين، وصفوا المواطنين لأنهم اعتبروهم جواسيس، و"معاونين للظلمة".



وأوضح أنهم استندوا إلى الآية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ"، معقبًا: "صدق الله وكذب من أولوا الآية، فنحن أمام أكبر عملية انحراف في تفسير القرآن، ودائما يستشهدوا بآيات قرآنية للتماهي مع موقفهم".