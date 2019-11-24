أحمد ربيع غزالي: حسن البنا استخدم التقية وسيد قطب أمر بترك المساجد

قال الدكتور أحمد ربيع غزالي، مؤلف كتاب "ألغام في منهج الإخوان"، إن حسن البنا مؤسسة الإخوان استخدم مبدأ التقية السياسية حتى لا يصدم المجتمع ويعلن اعتقاده بأنه كافر.



وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "لكن سيد قطب أعلنها صراحة وقال ليس في عالم اليوم إسلام ولا مسلمون ولو رفعوا الأذان وأقاموا الصلاة، وأمر بترك المساجد، اجعلوا من بيوتهم قبلة، كما أمروا بني إسرائيل في مواجهة فرعون كان يرفض صلاة الجمعة، لأنها تكون للإمام العادل".