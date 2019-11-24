سلامة: منصة إلكترونية جديدة للأهرام على غرار نيويورك تايمز 15 يناير المقبل

قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، إن مؤسسة الأهرام بصدد إطلاق إصدار إلكتروني جديد، هو المنصة الأضخم في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المؤسسة تسعى لمواكبة تحديات العصر والتغيرات التي يشهدها سوق الصحافة حاليًا، منوها بأنه بدأ العمل على هذه المنصة الإلكترونية الجديدة منذ 6 أشهر، وتم إصدار اليوم بثها التجريبي، وسيستمر حتى 15 يناير وبعدها سيتم إتاحته للجمهور.

وواصل أن الأهرام كانت لديها طبعة دولية قبل 2011، ولكنها توقفت بعد الثورة، منوها بأن الإصدار الإلكتروني الجديد سيعوض هذا الأمر.

واستكمل أن الاهرام ثانيأاقدم إصدار صحفي على مستوى العالم، ولا يسبقنا في ذلك إلا النيويروك تايمز، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة تشبه النيويورك تايمز والجارديان، وأحد أهدافها هو تفنيد الشائعات والرد عليها.