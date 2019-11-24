"رفقا بالقوارير".. الباز يشيد ببيان النيابة حول قضية شهد

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير وجريدة "الدستور"، ببيان النيابة العامة حول واقعة انتحار الطالبة شهد، والتي وجهت فيه النيابة عدة نصائح للمجتمع.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن النيابة العامة، ناشدت جميع أفراد المجتمع، بضرورة الاهتمام بالمرض النفسي، ومطالبة أولياء الأمور الرفق بأبنائهم ومنحهم قسطًا من أوقاتهم، وعلاجهم حال معاناتهم من مرض نفسي.

وتابع "الباز"، أن النيابة العامة طالبت أولياء الأمور أن يرفُقوا بالقوارير، ويمنحوا بناتهن قسطًا من أوقاتهم، قائلة: "انصتوا إليهن، وشاركوهن آلامَهن وآمالَهن، اطمئنوا وطمئنوهنَّ، وإن وجدتم من فتياتكم أو فتيانكم مرضًا فعالجوهم، فإن المرض النفسي داءٌ كأي داء، لا خجل فيه ولا حياء، والاعتراف به أول أسباب الشفاء، فأغيثوهم بالعلاج والدواء، قبل أن ينقطع فيهم الرجاء".

وواصل أن هذا البيان سيسعد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي كثيرًا وهو الذي يقود حملة لتغيير الصورة الذهنية عن المريض النفسي في مصر.