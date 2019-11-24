محسن عادل يكشف العائق أمام تسويق المنتجات المصرية في إفريقيا

قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار سابقًا، إن المنتجات المصرية متوفرة في الأسواق الإفريقية وهي جيدة ورخيصة لكن ليست الأجود والأرخص، كما أن العلامة التجارية ليست الأقوى.



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن دول إفريقيا تشتري البضاعة الموجودة بالفعل، ولا تعمل بطريقة الطلبية أن تنتظر قدوم البضاعة، لهذا ينقصها مراكز التخزين اللوجيستية.



ولفت إلى أن مصر كانت منتبهة لهذا الأمر في الخمسينات والستينات، وأصدرت شركة ناصر للاستيراد والتصدير، وعملت مراكز تجارية في كل مناطق في إفريقيا، لكنى اختفى دور الشركة في السبعينات وما بعدها، فخلق نوع من التباطؤ.