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فن

أشرف زكي: وفاة حسن حسني وهادي الجيار مجرد شائعات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:28 م
أشرف زكي
أشرف زكي
حسن أمين
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء حول تعرض الفنان القدير حسن حسني إلى وعكة صحية شديدة أدت إلى وفاته.

ومن جانبه كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ"الدستور" حقيقة تلك الشائعات نافيًا تلك الأخبار، مؤكدًا أن الأخبار التي انتشرت ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الفنان حسن حسني حالته الصحية بخير.

وأضاف أن هناك إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المجهولة المصدر تنشر أخبارًا كاذبة تثير القلق داخل الوسط الفني، حيث نشروا أيضًا منذ أيام أخبارًا تفيد بوفاة الفنان هادي الجيار، مشيرًا إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحات التي تنشر هذة الشائعات بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.

وعن الحالية الصحية للفنان هادي الجيار طمأن أشرف زكي الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة.

وقال "زكي" إن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار تحسنت بشكل كبير عن الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الأطباء نصحوه بالراحة التامة لحين تماثله للشفاء نهائيًا.

وكان الفنان هادي الجيار قد تعرض من أيام لالتهاب رئوي حاد إثر إصابته بميكروب في الرئة وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واستقرت حالته الصحية، وظل تحت ملاحظة الأطباء لعدة أيام، ومن المقرر أن يغادر من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة ونصحه الأطباء بالراحة التامة.

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