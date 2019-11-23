أول تعليق لراغب علامة بعد انتهاء العروض النهائية الثانية في The Voice

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على الحلقة الثانية من العروض النهائية من برنامج The Voice، والتي شهدت مرور 12 متسابقا من مختلف الجنسيات.



وقال راغب علامة، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "كلّ الأصوات بـ فريق راغب قويّة وجبّارة، ودائما الاختيار صعب جدا الأصوات الرائعة اللّي ما كفّت بالبرنامج، رح تكفّي معي.. والمنافسة رح تقوى أكتر بالحلقات المقبلة.. تابعونا!".



يذكر أن الحلقة الثانية من العروض النهائية تشهد مرور 12 متسابقًا، من جميع الفرق وتقوم لجنة تحكيم البرنامج باختيار 8 منهم لينتقلوا للعرض النهائي الثالث.



البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.

