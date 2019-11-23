بعد بكائه من أجلها.. حماقي يتخلى عن وئام رضوان في The Voice

غادرت المتسابقة وئام رضوان، أول متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج The Voice، في الحلقة الثانية من العروض النهائية.



واختار الفنان محمد حماقي المتسابقين فهد وبهاء خليل، للانتقال للحلقة الثالثة من العروض النهائية وذلك على حساب المتسابقة وئام رضوان.



ووجه محمد حماقي، رسالة خاصة لوئام، أكد لها من خلالها أنها كانت ملهمة لأناس كثيرين وعلمتهم، كما أنها فائزة وليست خاسرة بهذا الخروج.



وكان محمد حماقي، قد دخل في نوبة بكاء خلال مرحلة "الصوت وبس"، بعد اختياره وئام رضوان لتكون ضمن فريقه في البرنامج.



يذكر أن الحلقة الثانية من العروض النهائية تشهد مرور 12 متسابقًا، من جميع الفرق وتقوم لجنة تحكيم البرنامج باختيار 8 منهم لينتقلوا للعرض النهائي الثالث.

