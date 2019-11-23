سيرين عبدالنور تغني "قلبي انكسر" للمرة الأولى في The Voice

قدمت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، أغنية "قلبي انكسر"، تتر مسلسلها الجديد "الديفا"، للمرة الأولى على مسرح برنامج The Voice.



وقالت سيرين عبدالنور، عن المسلسل الذي سيتم عرضه على "شاهد نت"، يوم 27 نوفمبر، وهو يرصد حياة النجوم والمشاهير وكواليس برامج المسابقات الفنية، إنه عبارة عن كتلة مشاعر ومواجهات تحدث مع الفنانين في الكوايس وأمام الكاميرات وبه مشاعر كثيرة ما بين القوة والضعف.



وتؤدي سيرين عبدالنور، شخصية الديفا وهي متناقضة، وأوقات تكون قوية ولكنها تمر بأوقات ضعف كثيرة، والمسلسل من بطولة سيرين عبدالنور، والفنانة بوسي، ويعقوب الفرحان.





