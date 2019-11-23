محمد الباز يرد على أكاذيب المحامي "الضلالي" أحمد البحقيري

شن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، هجومًا حادًا على المحامي أحمد البحقيري المتهم بالنصب، والذي تقدم بشكوى ضد" الباز" متهمًا إياه بأنه يهاجمه ببرنامج "90 دقيقة"، كنوع من تصفية الحسابات ومجاملة خصومه حيث يعمل أستاذا للإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ورد الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، على أكاذيب البحقيري، قائلا، إن البحقيري يزعم في شكواه بأنني أهاجمه كنوع من تصفية الحسابات، ومجاملة لخصومه، لأنني أعمل على حد زعمه أستاذا للإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المملوكة لخالد الطوخي، وهو خصمه وخصم موكلته.

وتابع الباز، أن هذه الشكوى تؤكد أن هذا المحامي يسلك مسالك غير منضبطة لتشويه الأشخاص، لأنني لا أعمل مدرسا للإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ولكن بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وليس لي علاقة بجماعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

واستكمل أن هذه الشكوى تثبت أننا أمام شخص كذاب، لأنه يقول إن برنامج 90 دقيقة، لم يمكنه من حق الرد، وفي الحقيقة هو لم يطلب الرد من الأساس، ويزعم أننا لم نمكنه من ذلك.