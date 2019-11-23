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مصر

مصدر مسؤول ينفي تعرُّض لاجئات في مصر لاعتداءات جنسية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكد مصدر مسئول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة رويترز، تحت عنوان (لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن)، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا".

وأشار المصدر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات التي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها.

وذكر المصدر المسئول أن (رويترز) نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع وكالة (رويترز) أو علمها بوجود حالات اعتداء.

وأوضح المصدر أنه بمراجعة نائب الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية شئون اللاجئين أفادت بسابقة تواصل (رويترز) مع المفوضية خلال شهر سبتمبر الماضي للاستعلام عن أعداد وجنسيات اللاجئات اللاتي تعرضن لوقائع تحرش بالبلاد، وتم إبلاغ الوكالة بعدم وجود إحصائية بذلك لدى المفوضية، مشيرة إلى أن بعض اللاجئات تقدمن بشكاوى عن تعرضهن للتحرش من أقارب ومعارف يقيمون معهن بالمنازل وتم تصنيفها "اعتداءات جنسية منزلية".

وأكد المصدر أنه بمراجعة قطاع مصلحة الأمن العام عن حصر بلاغات الاعتداء أو التحرش الجنسي على اللاجئات اعتبارا من أول يناير 2019، تبين وجود حالتين فقط، وهما بلاغ للاجئة يمنية بتعدي أحد المواطنين عليها، وهو يقيم بذات العقار وتم ضبطه وعرضه على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والبلاغ الآخر لصومالية بتعرضها للتحرش، حيث تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة أيضًا، التي اتخذت الإجراءات القانونية معه.

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