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أكرم حسني بعد فوز المنتخب: "لسا هنكمل في طوكيو"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:58 م
أكرم حسني
أكرم حسني
سناء إسماعيل
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هنأ الفنان أكرم حسني، المنتخب الأوليمبي بعد تتوجيه ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بالفوز على نظيره الإيفواري بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية على ملعب إستاد القاهرة في حضور ما يقرب من 80 ألف متفرج.

وقال أكرم حسني، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "ألف مبروك لمنتخب مصر اللي فرحونا بالكأس، وأثبتوا إنهم رجالة قد المسئولية، كنا محتاجين الفرحة دي ولسه هنكمل في طوكيو 2020 المنتخب الأولمبي".

وكان كريم العراقي تقدم للفراعنة بالهدف الأول، ومن ثم خطف المنتخب الإيفواري التعادل في الوقت القاتل ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين وفي أواخر الشوط الإضافي الثاني انتزع رمضان صبحي هدف البطولة من متابعة لتسديدة أحمد ياسر ريان التي ارتدت من يد حارس كوت ديفوار.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتوج فيها مصر بالبطولة الأفريقية تحت 23 عاما في المشاركة الثالثة لها بهذه البطولة، حيث حصدت المركز الثالث في المشاركة الأولى في المغرب 2011، ولكنها ودعت في المشاركة الثانية بالسنغال من الدور الأول في 2015.

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