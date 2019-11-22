بث مباشر لإطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

حرصًا من موقع "الدستور"، على توفير خدمة مميزة لقرائه، نقدم لكم بثا مباشرا لإطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، والذي يهدف للمساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.



قام بتصميم وتنفيذ القمر شركتا "إيرباص" و"تاليس ألينيا" الفرنسيتان، وستقوم بإطلاقه شركة "آريان سبيس" على صاروخ "آريان 5-" من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي.

