"أبرز الكوميكسات".. هنيدي يشارك في تريند "خالك عرفات تعبان"

انتشرت محادثة مسجلة بعنوان "خالك عرفات تعبان في مستشفى أم المصريين"، في مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، لتصبح محل سخرية من الجميع، بسبب انفعال أحد طرفي المكالمة الذي زعم أنه مسعف بمستشفى أم المصريين؛ حيث انهال بالسباب على الطرف الآخر (ابن أخت المريض) لأنه يقف بجوار "دي جي"، ولا يسمعه، بينما المسعف يحاول إخباره بأن خاله في المستشفى.



وشارك الفنان محمد هنيدي في تريند "خالك عرفات تعبان"، بصورة له من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وهو يصرخ.



ومن أبرز الكوميكسات التي انتشرت كوميكس للمغنية العالمية أديل لوري من كليبها الشهير "hello"؛ حيث حادثت هي الأخرى طرفًا لا يسمعها، إضافة إلى صورة للاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو وهو يصرخ في وجه حكم، وظهر الفنان محيي إسماعيل، وهاني رمزي، ومحمد سعد وحسن حسني، إضافة إلى نجوم آخرين.