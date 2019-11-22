ريم أحمد تكشف معاناتها من غيرة زوجها (فيديو)

كشفت الفنانة الشابة ريم أحمد، عن معاناتها من غيرة زوجها الفنان طه خليفة، للمرة الأولى منذ زواجهما.



وقالت ريم أحمد خلال لقائها برفقة زوجها في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن زوجها طه خليفة يمنعها من الذهاب إلى الجيم منفردة ويصر على مرافقتها.



وأضافت، أنها تحب وجوده معها خلال ممارسة الرياضة لأنها تمل سريعًا ليعلق زوجها بأنها تتعامل معه على أنه تسالي.



وأوضح أنه كمثله من الشباب يمارس تمارين عضلية بالحديد، أما هي فدائمًا تؤدي تمارين الزومبا، والكارديو.



يذكر أن ريم أحمد وطه خليفة احتفلا بزفافهما في مطلع شهر يناير 2018، وسط حضور عدد كبير من النجوم.