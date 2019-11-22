إسماعيل مختار يفتتح عرض ظل الحكايات

افتتح المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الخميس، العرض المسرحي "ظل الحكايات"، على مسرح الغد بالبالون، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال.



وحضر العرض الناقدة الدكتورة سامية حبيب، الناقد مجدى الحمزاوى، الفنان جلال عثمان، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والفنان معتز السويفى، الكاتب المسرحى على أبوسالم، والمخرج مصطفى الصغير، والمخرج عمرو حسين.



تؤكد أحداث المسرحية، أن لكل إنسان حكاية، ولكل حكاية ظل كثيف يأخذك إلى أعماق لا تعلم لها نهاية ومن أين بدأت، لا تدرك هل أنت فى عالم الواقع أم الخيال، فى اليقظة أم الأحلام، تلك هي رحلة منصور بطل العرض المسرحي (ظل الحكايات) الذى جسدها الفنان رامى الطمبارى، والذى يأخذنا إلى عالم معقد مليء بالصراعات والتناقضات التى تدور فى خبايا النفس البشرية من رغبات، والهروب من واقع الحقيقة، لتعود وتطل برأسها فى عالم ما يسمى المنطقة الواقعة ما بين عالم الحلم واليقظة.



"ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، برئاسة الفنان سامح مجاهد، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، محمود الزيات، عبير الطوخي، خالد محايري"، بالاشتراك مع الفنانين "أسامة جميل، محمود خلفاوي، غادة صفوت، علي أيمن".



والمسرحية ديكور وملابس محمد فتحي، عرائس وماسكات فتحي مرزوق، موسيقي وألحان الدكتور صلاح مصطفي، رؤية سينمائية طارق شرف، مساعدو الإخراج تامر بدير وعمر الشحات، مخرج منفذ هشام فاروق، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، وإخراج عادل بركات.