حماس تنفي وجود تحركات في ملف الأسرى مع إسرائيل

قال موسى دودين المسئول عن ملف الأسرى لدى حركة حماس الفلسطينية، إن التقارير التي تحدثت عن وجود تحركات في ذلك الملف مع الاحتلال الإسرائيلي غير صحيحة.



وأضاف، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن ملف تبادل الأسرى مع تل أبيب لا يشهد أي تحركات في الوقت الحالي، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



والتقى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، بأسرتي إفراهام منغستو وهشام السيد، الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، حيث أكد لهم أنه متلزم بإعادة أبنائهم، كما أطلعهم على آخر الجهود التي تم بذلها في ذلك السياق.



وقال كميل أبوركن، منسق عمليات الاحتلال الإسرائيلية داخل المناطق الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، إن تل أبيب ملتزمة بالتفاهمات التي رعتها القاهرة بشأن الأوضاع داخل غزة، وإن تل أبيب ملتزمة بالتفاهمات مع المصريين، وجميع الوسطاء، من أجل تحسين الوضع الإنساني مع غزة، وحل قضية الجنود الأسرى المعتقلين لدى حماس.



وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، حينها، أن تصريحات أبو ركن هي الأولى من نوعها التي تصدر من مسئول إسرائيلي في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن تلك التصريحات تؤكد وجود تقدم في ملف تبادل الأسرى.