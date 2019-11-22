"تنمية القيم الإيجابية فى المجتمع" ببيت ثقافة طوخ

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، عددًا من الفاعليات الثقافية والفنية، فعقد بيت ثقافة طوخ ندوة بعنوان "الاستذكار الجيد وفوائد القراءة" لطلاب مدرسة الشهيد أشرف سلومة الإبتدائية، حاضرتها شذى محمد، والتي تحدثت عن مهارات القراءة الجيدة، والقراءة الصامتة، وفن اكتشاف القدرات الإيجابية، كما أقيمت محاضرة بعنوان "تنمية القيم الإيجابية في المجتمع" لطلاب المدرسة الإعدادية بنات بطوخ، تناولت مفهوم القيم الإيجابية بين الواقع والمأمول ودور مؤسسات الدولة في تعزيز القيم الإيجابية وكيف نواجه خلخلة الثوابت.



نفذ بيت ثقافة سنديون ورشة اكتشاف المواهب الفنية، في عدد من المجالات للأطفال، كما أقامت مكتبة باسوس ورشة رسم حر للأطفال، بينما أعد بيت ثقافة شبين القناطر ورشة رسم لطلاب مدرسة العهد الجديد، بجانب مكتبة طحانوب ورشة رسم باستخدام ألوان الفلوماستر، بالإضافة إلى تنفيذ بيت ثقافة شبرا شهاب مرسمًا للأطفال بمناسبة عيد الطفولة.



ناقشت مكتبة بتمدة كتاب "من صفات النبي صلى الله عليه وسلم.. العفو"، تأليف محمد حسن أبودنيا، لطلاب مدرسة مجمع بتمدة الابتدائية بنات، كما نظمت المكتبة مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، واستمرارًا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قدمت فرقة شبين القناطر الآلات الشعبية والمزمار البلدي، عرضًا فنيًا بمركز شباب شبين القناطر قدمت خلاله باقة من الأغاني الدينية، ومنها "مدد يا رسول الله".



نظم نادى الأدب محاضرة أدبية بعنوان "تأثير العولمة على الثقافة العربية" ألقاها محمد السيد إسماعيل، وشاركه الحديث الشاعر مجدي مصطفى صالح، بدأت بتوضيح مفهوم العولمة بأنها منظومة عالمية موحدة فى النواحي الفكرية والاجتماعية والاقتصادية دون الرجوع للثقافة الدينية.



وأوضح أن الثقافة العربية ممهدة أمام الثقافة الوافدة والانفتاح على العالم فقد تؤدي إلى استلاب الوعي الثقافي لدى الشباب، كما أشار صالح إلى أن العولمة لها خطورة علي الثقافة العربية بتوحيد ثقافات العالم ويتضمن ذلك القضاء على الهوية الثقافية، واختتم أنه لابد من تخطيط تربوي تتعاون فيه الأسرة مع الجهات المسؤولة في إحياء التراث وتحصين الأجيال من التقليد الأعمى للثقافات الغربية حتى نستطيع مواجهة الغزو الثقافي للعولمة.



استقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية وفدًا، من مدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات بالقناطر الخيرية، شاركوا خلالها في ورشة عمل "إكسسوارات" بنادي الطفل، إلى جانب ورشة قراءة تفاعلية للأطفال في إطار الاحتفال بعيد الطفل، واحتفالًا بعيد الطفل نظم قصر ثقافة كفر شكر يومًا ترفيهيًا ثقافيًا للأطفال، تضمن ورشة حكي بمكتبة الطفل، بالإضافة إلى ورشة رسم حر، وفقرة ألعاب ترفيهية وذهنية، إلى جانب فقرة غنائية واستعراضية.