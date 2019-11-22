القومي للترجمة يشارك في الدورة 44 لمعرض الكويت للكتاب

يشارك المركز القومى للترجمة برئاسة أنور مغيث، فى الدورة الـ٤٤ لمعرض الكويت الدولي للكتاب، والذي يستمر إلى 30 نوفمبر الجارى.



ويقدم المركز مجموعة من أهم إصداراته نذكر منها: "الرمال المتحركة"، "ما المواطنة"، "تاريخ الثقافة اليابانية "، "ألف ليلة وليلة أو: الليالى العربية"، "أساليب العلاج النفسى للأطفال والمراهقين"، "موسوعة الهرمانيوطيقا"، "هكذا تكلم زرادشت"، "موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا"، "الثقافة السكندرية"، "الحداثة والإبهام"، "جسد متألم: صنع العالم وتفكيكه"، "الفيسبوك والفلسفة.. بم تفكر"، "ضمير شخص ليبرالى"، "نهاية السياسة التمثيلية"، "قاطرة التقدم"، "سبر أغوار العلم"، "هل يستطيع العلم أن يصلح التاريخ المناخى"، "المسرح والسجن"، "الكاتب وأشباحه"، "الكيلومتر الذهبى"، "عندما تصمت الأسلحة"، "مائة عام من الأدب الروسي".



وكذلك "حياة مشاهير الفراعنة"، "ناصر"، "انتصار أكتوبر فى الوثائق الإسرائيلية"، "من بابل إلى التراجمة"، "عوام وسلاطين"، "الحج إلى نجد"، و"مذكرات نابليون".



جدير بالذكر أن إدارة معرض الكويت الدولي اختارت بريطانيا ضيف شرف لهذا العام بمناسبة مرور 120 عامًا على الصداقة بين الكويت وبريطانيا، ويشارك فى المعرض هذا العام 488 دار نشر، تُقدم نحو 500 ألف عنوان، منها 13 ألف عنوان جديد من إصدارات 2019.