حملة أمنية تضبط 17 قطعة سلاح ناري وتنفذ 143 حكمًا قضائيًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإستهداف البؤر الإجرامية.



ووجهت حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن.



استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون ومتجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط المحكوم عليهم الهاربين بقرية الحجيرات دائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا.



أسفرت جهودها فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص عن ضبط 17 قطعة سلاح نارى عبارة عن 14 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، فرد محلى، و22 طلقة مختلفة الأعيرة.



وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 143 حكم قضائى متنوع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.