"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية للكشف على الأطفال فى المنيا

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة المنيا، قافلة طبية مجانية للكشف على الأطفال بمجلس قروي أبيوها بمركز أبو قرقاص، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية النائب علاء السبيعي، أمين الحزب بالمحافظة.



وتمكنت القافلة التي ضمت 4 أطباء متخصصين من توقيع الكشف الطبي المجاني على مئات الحالات وإجراء التحاليل الطبية لعدد 324 طفلًا وطفلة، وتحويل البعض للمستشفى وصرف العلاج لجميع المرضى بالمجان.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين، وأيضا تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.