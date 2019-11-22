غدًا.. انطلاق حملة لتحصين 120 ألف رأس ماشية بالوادي الجديد

قال الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن المديرية استعدت لانطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية غدًا السبت، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهر كامل.



وأوضح ناجي - في بيان - أن الحملة يشارك فيها 35 فرقة بيطرية موزعين على جميع القرى والمدن وسيتم خلالها استهداف 120 ألف رأس ماشية وأغنام، مؤكدا أن المحافظ وفر الدعم الكامل لضمان نجاح هذه الحملة.



وناشد مدير المديرية المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأضاف أنه سيتم تنفيذ 62 ندوة إرشادية وإعلامية عن حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية لمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بمراكز المحافظة الخمسة، وسيجري خلال الندوات توعية مربي الثروة الحيوانية بطرق الوقاية من المرض وأعراض الإصابة، مثلما تم توعية المربين بمرض السعار وأهمية التحصينات البيطرية للوقاية من الأمراض الوبائية.