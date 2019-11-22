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العثور على رضيع أسفل سيارة في طنطا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عثر أحد الأهالي بمدينة طنطا في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، على طفل حديث الولادة أسفل إحدى السيارات، أمام حديقة الطفل التابعة لقسم ثان طنطا، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بعثور أحد أهالي شارع السخاء بجوار مستشفى أبو فرحة أمام حديقة الطفل بمدينة طنطا، على طفل حديث الولادة ملفوفا بقطعة قماش أسفل إحدى السيارات.

تم نقل الطفل لمستشفى المنشاوي العام لتوقيع الكشف الطبي والتنسيق مع مديرية التضامن لإيداعه إحدى دور الرعاية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الجاني.

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