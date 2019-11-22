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مصر

رئيس الوزراء يلتقى غادة والى ويهنئها بمنصبها الأممى الرفيع

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وهنأها على المنصب الأممي الرفيع الذي فازت به، وراجع معها موقف أهم ملفات الوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يرحب مجلس الوزراء باختيار وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والي، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة في فيينا UNOV.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديرا لجدارة وزيرة مصرية، عملت لستة أعوام بكفاءة مشهود بها، علي تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلها خبرتها لهذا المنصب الرفيع، كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وتمنى الدكتور مصطفى مدبولى التوفيق لغادة والى فى منصبها الجديد، مشيرًا إلى أنها ستكون خير سفير للمرأة المصرية فى المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح فى منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة فى منصبها الحكومى، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة.

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