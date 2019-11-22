"أقسم بالله مش 86".. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل الفنانة أيتن عامر، بعيد مولدها الـ33عاما، التي تألقت من خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، حيث لاحظ الجميع خسارة ملحوظة في الوزن بعد أن كانت تعاني من السمنة.



ونشرت عامر، أمس على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، It’s my birthday 🎂 November 22nd ❤️

وبالمناسبة اقسم بالله انا مش مواليد ٨٦ زى ما مكتوب انا اصغر من كده بحبة حلوين وبوعدكوا انى حتة لما أوصل وابقى ٨٠ سنة هفضل حاسة انى ١٨ برضة 😘 #تصغرونى_عادى_تكبرونى_لا".



ويذكر، أن الفنانة أيتن عامر، شاركت في البطولة الرمضانية الماضية، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبوزيد، وكان من إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

