هند صبرى ودرة يغيبان عن عرض الفيلم التونسى "بيك نعيش" بالقاهرة السينمائى

تساءل عدد من الحضور في مهرجان القاهرة السينمائي وخاصة أثناء عرض الفيلم التونسي "بيك نعيش" ضمن فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان عن غياب عدد من نجمات تونس مثل هند صبري ودرة عن عرض الفيلم.



وسبّب ذلك حالة من الاستياء لدى بعض الحضور، وخاصة صناع الفيلم الذين كانوا يتوقعون حضور نجمات تونس لدعم فيلم بلدهم الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، فيما اكتفت السجادة الحمراء بحضور بعض الفنانات المصريات من بينهم رانيا يوسف والفنانة لقاء الخميسي إلي جانب الفنانة التونسية ساندي.



وكان الفيلم قد فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الماضي، وكان قد تم اختياره ضمن 14 مشروعا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة 38.



تدور أحداث العمل بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.