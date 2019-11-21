عقار جديد يخفف آلام الصداع النصفي

طور علماء أمريكيون عقارًا جديدًا قد يخفف من معاناة عشرات مرضى الصداع النصفي الذين لا يعتبرون مناسبين لتناول الأدوية المتوفرة.



وأظهرت التجارب أن عقار أبروجيبانت خفف من آلام الصداع النصفي في غضون ساعتين لنحو خُمس المرضى. كما أنه يخفف من الأعراض المزعجة، التي تشمل الحساسية تجاه الضوء والضوضاء لدى 34 في المائة من المرضى.



وتعمل أدوية الصداع النصفي الحالية، عن طريق تضييق الأوعية الدموية، لكن هذه الأدوية لا تعتبر آمنة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



لكن الباحثين يعتقدون أن العقار الجديد يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا لهؤلاء المرضى، حيث يوقف الدواء البروتين في الجهاز العصبي الذي يحفز إشارات الألم، مما يضعف أي إزعاج لدى المريض.



ويعاني حوالي 8.5 مليون شخص في بريطانيا من الصداع النصفي، وحوالي 38 مليون شخص يعانون من المرض في الولايات المتحدة وفقًا للإحصائيات.



والألم الناتج عن الصداع النصفي يؤثر عادة على جانب واحد من الرأس، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء والحساسية تجاه الضوء والضوضاء وحساسية الشم.



وتنتظر شركة أليرجان الدوائية الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لترخيص العقار، وهناك خطط لترخيصه أيضًا في العديد من دول أوروبا وآسيا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.