سلمى الحريري: حرصنا على انعقاد "فيستد" في مصر لهذا السبب

قالت سلمى الحريري، مؤسسة قمة "فيستد" عن التكنولوجيا الواعية وريادة الأعمال، إنه كان من الممكن إطلاق القمة في أي مكان، لكنهم حرصوا على انعقادها في مصر لأن التكنولوجيا هي السبيل لتحول الدول النامية إلى متطورة.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الفكرة جديدة ومبتكرة، ومهتمين بتطوير مجال صناعة التكنولوجيا في مصر، وتوفير البيئة والمناخ المناسبين".



ولفتت إلى أن الدول الأجنبية تستثمر في العقول، لأنهم مؤمنين أن الاقتصاد ينمو بأحسن الأفكار والتقنيات.



واستقبلت مدينة الغردقة، للعام الثاني على التوالي وتحديدا منطقة سهل حشيش، القمة العالمية لمشاريع ريادة الأعمال التكنولوجية، "فيستد"، "Vested Summit"، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، حيث تهدف القمة إلى الربط بين المشاريع التكنولوجية من مختلف الدول العربية والإفريقية مع عدد من الخبراء والمستثمرين في مختلف دول العالم.

