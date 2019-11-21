مي سليم تكشف موقفها من الزواج للمرة الثالثة

تحدثت الفنانة الأردنية مي سليم، عن تجربة انفصالها عن زوجيها، وموقفها من الزواج للمرة الثالثة.



وقالت مي سليم، خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر نجوم إف إم: "التجربة القاسية تترك أثرا بالتأكيد 80%، والزواج رزق والانفصال رزق، وكنت مُرزقة أني تزوجت في الأول وانفصلت في الآخر ورزقت بطفلة مبكرًا".



وأضافت: "مش متخيلة رجل في حياتي خلاص، وربنا منحني علامة إن بنتي أهم حاجة في حياتي وبالتأكيد مش هناخذ كل حاجة واكتفي باللي ربنا منحه لك".



وعن موقفها من الزواج قالت: "ممكن يحصل زواج طبعا ولكن لو شفت حد بيراعي ربنا بجد وحقيقي، فيه ناس كتير يقولون لك أمور مزيفة والكذب يوصل لنهاية سريعة، وكلام الناس كان سخيفا ناحيتي وهذا ما أنصح به شقيقاتي، لأن تكرار الزواج غير جيد، وربنا سيكتب لك نصيبك ولا يكون عندك شغف زيادة باللي ربنا سيمنحه لك".

