حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 22 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:





مهنيًا: تمر هذا اليوم بتجارب وتنجح، وتهتم بملفات ومواضيع ثقافية وتحقق فوزًا كبيرًا، وتفتح أمامك الآفاق وتستقطب اهتمام المعنيين بمشاريعك وتتلقى عروضًا.





عاطفيًا: تنشط كثيرًا هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وتقومان بعمل مشترك تحصدان ثماره في القريب العاجل.





صحيًا: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع.



