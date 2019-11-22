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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 22 نوفمبر 2019

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:43 ص
برج الميزان
برج الميزان
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: تمر هذا اليوم بتجارب وتنجح، وتهتم بملفات ومواضيع ثقافية وتحقق فوزًا كبيرًا، وتفتح أمامك الآفاق وتستقطب اهتمام المعنيين بمشاريعك وتتلقى عروضًا.

عاطفيًا: تنشط كثيرًا هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وتقومان بعمل مشترك تحصدان ثماره في القريب العاجل.

صحيًا: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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