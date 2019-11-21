تكريم الموسيقار هاني فرحات في ملتقى شباب أكاديمية الفنون

كرم القائمون على أكاديمية الفنون، الموسيقار هاني فرحات، في ملتقى شباب الأكاديمية الثاني الذي أقيم بمسرح سيد درويش بحضور الدكتور أشرف زكي، رئيس الأكاديمية، نظرا لنجاحاته المتكررة في الساحة العربية مع كبار نجوم الأغنية.



وجاء تكريم فرحات بعدما قدم أكبر حفلتين في مهرجان الموسيقي العربية الأخير للنجمتين أصالة وأنغام، ولديه مشروع غنائي ضخم يضم مجموعة من الحفلات لنجوم العالم العربي في مختلف الدول العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي وقعها مع الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة "إيرث برودكشن"، والتي تتولى أيضا الإشراف على أعمال الموسيقار.



هاني فرحات من مواليد 13 أغسطس 1971، ودرس فى معهد الكونسرفتوار، ووزع "مزيكا" لكل مطربين ومطربات الوطن العربي، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالي الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع لكل من المطربة الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، و"طول ما أنت بعيد"، وآخرهم "عن فرح غايب".