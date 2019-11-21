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فن

بعد نجاح "ممالك النار".. بوستر جديد لفيلم خالد النبوي "يوم وليلة"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:34 م
خالد النبوي
خالد النبوي
محمد مجدي
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم خالد النبوي الجديد "يوم وليلة"، البوستر الدعائي الخاص بالعمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع النجاح الذي الفنان من خلال مسلسله الجديد "ممالك النار".

وظهر النبوي على بوستر العمل وهو بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، في العمل الذي يتناول قضية أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرضون لها.

يشار إلى أن فيلم "يوم وليلة" بطولة النجم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان وميدو عادل وحمزة العيلي، ومن تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج المرايا للإنتاج الثقافي والريماس للإنتاج الفني وإشراف عام ريمون رمسيس وفدوي رفيق.

ويذكر أن الفيلم عُرض لأول مرة أمس بختام مهرجان مالمو للسينما بالسويد، وحضر العرض أبطال العمل.

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