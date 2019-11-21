الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

توفيق عكاشة: إجبار السيدات على الحجاب منهج إخواني

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:24 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
أحلام عبدالرحمن
طباعة
استنكر الإعلامي توفيق عكاشة، مهاجمة الفنانة صابرين، بعد خلعها الحجاب، قائلًا: "انتهى عصر المرشدين، ولا إرشاد في الدين".

وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "صابرين قلعت الحجاب ولا لبسته، وأنتوا مال أهاليكم؟ عينتم من أنفسكم أولياء أمور البشر؟ تساعدون إخوان الشيطان بغباء وجهل".

وأردف: "الإخوان عندهم منهج أسلمة المجتمع، على أساس إننا كفرة، وأول منهجهم الزي، التوجه للسيدات لترتدي الحجاب وملابس فضفاضة، عندما يحققون هذا الهدف، يكونوا حققوا أول شيء في أسلمة المجتمع، ثم يبدأوا باختراقه، ويملأوا الدماغ بالإسلام بتاعهم، بتاع الإخوان".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رواد التواصل الاجتماعى يطالبون الأزهر بقوافل توعية لفضح "الإرهابية"

22 يونيو.. نظر طعن توفيق عكاشة على غلق "الفراعين"

ثروت الخرباوي: إخوان الكويت هم مؤسسي التنظيم الإرهابي بمنطقة الخليج

سعيد عكاشة: أكبر ديانة كارثية التصقت بالإسلام هي الإخوانية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. "البترول" تصدر حركة تنقلات جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل اتهام فتاة لوالدها وشقيقها بالتعدى عليها جنسيًا فى الشروق

منذ ساعة الا ربع

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

منذ يوم

بسبب الحجاب.. بودي جارد يطرد سما المصري من مهرجان القاهرة

الصور

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

image description

ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بـ"زراعة الغربية" (صور)

الأكثر قراءة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

مصدر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل وموعد التغيير الوزارى المرتقب

أيام زمان

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

سر حواجب "ميجان ماركل" المستوحاة من أقواس أودرى هيبورن

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

الرئيس نيوز

البابا فرنسيس يندد باستغلال النساء والأطفال خلال زيارته لتايلاند

الحكومة تحدد 9 محظورات على الموظف العام في التعامل مع "السوشيال ميديا"

أحمد شوقي: الإقبال على مهرجان القاهرة فاق التوقعات

الخارجية ترحب باختيار غادة والي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

منوعات

سر مقاومة الأورام السرطانية للعلاج

26 طفلا توائم في مدرسة واحدة بالعراق

أسرع سلحفاة في العالم.. قطعت مسافة متر في دقيقة (فيديو)

ضعف خصوبة النساء مع تقدمهن في العمر.. لهذا السبب

كشكول

"أولادنا في عنينا" تجري كشوفات طبية لطلاب 31 مدرسة

وكيل تعليم سوهاج يشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى الطلاب العلمي

بالصور.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يقذفون أنفسهم داخل النيران

طالبة الإسماعيلية بـ" 100راجل".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

إسلام سياسي

هجوم إخواني على المقاول الأجير "ملهوش لازمة وانحرف.. وإخوان لندن لا منهم ولا كفاية شرهم لدعمهم محمد علي"

القصة الكاملة لتحركات المنظمات الحقوقية الإخوانية التحريضية ضد مصر

هجوم سلفي على خالد الجندي بسبب تصريحاته عن السحر

الإرهابية تتعاقد مع شركة أمريكية جديدة للتحريض ضد مصر بملفات حقوقية مفبركة

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش إساءات التربية وتأثيرها على الأبناء

بمؤتمر شعر العامية.. انطلاق ندوة "شهادات عن خالد الصاوي" (صور)

لقاء ثقافي عمالي بثقافة الإسكندرية

هل تحتاج أسرة نجيب محفوظ لوكيل أدبي؟.. ابنته تجيب

صفحتنا ع الفيس بوك