توفيق عكاشة: إجبار السيدات على الحجاب منهج إخواني

استنكر الإعلامي توفيق عكاشة، مهاجمة الفنانة صابرين، بعد خلعها الحجاب، قائلًا: "انتهى عصر المرشدين، ولا إرشاد في الدين".



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "صابرين قلعت الحجاب ولا لبسته، وأنتوا مال أهاليكم؟ عينتم من أنفسكم أولياء أمور البشر؟ تساعدون إخوان الشيطان بغباء وجهل".



وأردف: "الإخوان عندهم منهج أسلمة المجتمع، على أساس إننا كفرة، وأول منهجهم الزي، التوجه للسيدات لترتدي الحجاب وملابس فضفاضة، عندما يحققون هذا الهدف، يكونوا حققوا أول شيء في أسلمة المجتمع، ثم يبدأوا باختراقه، ويملأوا الدماغ بالإسلام بتاعهم، بتاع الإخوان".

