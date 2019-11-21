عبد الرحمن أبو زهرة: كنت أقلد المدرسين ولم يخطر على بالي التمثيل

تحدث الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن بداية دخوله عالم التمثيل، رغم أنه لم يخطر على باله قط أن يكون ممثلًا.



وقال أبو زهرة، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لا كنت بشوف سينما ولا عندنا راديو، لكن في الفسحة المدرسية كنت أقلد المدرسين".



وأضاف: "جاء في يوم ما أحد خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، كان بيعمل مسرحية وبيكون كاستينج، فكلمني وقال لي إيه رأيك تنضم لفريق التمثيل، اعتبرتها نكتة، لأني كنت خجول، وطاردني إلى أن وافقت، وانضممت لفريق التمثيل بالمدرسة".



وأردف: "كل إنسان لديه موهبة، ودور المدرسة اكتشافها وتنميتها".

