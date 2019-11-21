سؤال برلمانى لـ"وزيرة التضامن" عن المحذوفين من المعاش الاجتماعى

تقدم النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بحذف عشوائي لعدد من المواطنين من معاش الضمان الاجتماعي.



وقال وكيل اللجنة التشريعية في سؤاله المقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التضامن، على أي أساس تم حذف المواطنين بصفة عامة وأهالي روض الفرج بصفة خاصة.



وأشار "الطماوي" إلى أن السؤال البرلمانى شمل أيضا سوء إدارة منظومة "تكافل وكرامة" مما أدى إلى إهدار المال العام وعدم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا وبخاصة في المناطق الشعبية وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه.