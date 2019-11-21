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سياسي

"مستقبل وطن" يرسل قافلة إلى حلايب بحضور قيادات الحزب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة البحر الأحمر، قافلة كبرى، بمدينة حلايب، وذلك بعد الأضرار التي لحقت بأهالي المدينة جراء السيول منذ أيام.

كانت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، قد أعلنت عن تكفل إعادة إعمار مدينة حلايب وتوفير كامل الدعم والمواد الضرورية لأهالي المدينة جراء ما لحق بها من ضرر نتيجة السيول التي ضربت المدينة، مؤكدة على وقوفها دائما بجانب المواطن المصري في جميع معاناته في شتى بقاع الجمهورية، متمنين أن يوفق الله القيادة السياسية للبلاد لما فيه الخير للبلاد والعباد.

وجاء ذلك على رأس زيارة لوفد الحزب، في محافظة البحر الأحمر، عبدالرحيم كمال، مساعد أمين التنظيم المركزي بالحزب، وعماد الدين سيف، أمين الحزب بالمحافظة، وأحمد الدقاق، أمين التنظيم بالمحافظة وعبيد سالم الأمين العام المساعد للمحافظة، حيث اصطحب الوفد سيارة محملة بالبطاطين، والمواد الغذائية، لتوزيعها على الأهالي بالمدينة.

وأكد عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، على دعمه الكامل وأمانة الحزب بالمحافظة لأهالي مدينة حلايب مشيراَ إلى أنه سيقوم برفع مذكرة للمهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، بما تحتاجه المدينة من إصلاحات لعمل اللازم تجاهها.

ومن جانبه، نقل عبدالرحيم كمال، مساعد أمين التنظيم المركزي، تحيات السيد رئيس الحزب وأعضاء الأمانة المركزية لأهالي حلايب، مشددا على وقوف الحزب بجانب الأهالي بمدينة حلايب لكونها جزءا لا يتجزأ من الأراضي المصرية.

وفي نفس السياق، أضاف أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة، أن الحزب أرسل من قبل سيارة محملة بالمعونات الغذائية لأهالي حلايب، مؤكدا متابعة الحزب لحالة المدينة وما وصلت إليه مستجدات الأمور عن طريق التواصل مع امانة المدينة بحلايب بقيادة الشيخ حسن هدل شيخ مشايخ حلايب وأمين الحزب بالمدينة.

ومن ناحية أخرى، أشار عبيد سالم، الامين العام المساعد، إلى أن قيادات الحزب أكدت على تقديم كل سبل الدعم لأهالي حلايب واستمرار الزيارات ومتابعة الأحداث مضيفًا أن الحزب تواصل مع النائب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن الحزب لعمل اللازم تجاه الأهالي بحلايب وشلاتين على حدا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين، وأيضا تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.

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