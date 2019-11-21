"مترصلوش هو بقى حلو".. المصريون يسخرون من المقاول الأجير

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من المقاول الهارب محمد خلال مؤتمر صحفي، نظمته إحدى المنظمات في لندن وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من المؤتمر ومشاهد من أفلام للسخرية من حديثه.



وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطعا لفيديو، الذي يوضح أن محمد علي كشف نفسه من خلال كلامه، وحجم الفشل الذى تعيشه الجماعة الإرهابية، وعلاقته بالقوي بالسياسة ومحاولات التحريض علي نزول للتظاهر.



كما كشف جهة التمويل، واختتم الفيديو بمشهد من فيلم الزعيم عادل إمام، "السفارة في العمارة"، ومقولة: "مترصلوش هو بقي حلو كده".