افتتاح معرض أطفال أكاديمية "كيدز آرت" بكرمة ابن هاني

ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرض أطفال أكاديمية (كيدز آرت) بهجة ألوان، يوم الأربعاء المقبل 27 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى 10 ديسمبر.



يستقبل المعرض زواره جميع الأيام عدا يوم الافتتاح من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عدا يومي الجمعة والإثنين، بمقر مركز كرمة ابن هانيء الثقافي 6 شارع أحمد شوقي خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان - كورنيش النيل بالجيزة.



يفتتح المعرض الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مع عدد من الفنانين التشكيليين والأطفال المشاركين في المعرض.