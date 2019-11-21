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سياسي

أبو السعد: السدة الشتوية سيناريو متكرر من الحكومة دون حلول

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:27 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكدت هالة أبوالسعد، وكيل المشروعات الصغيرة، أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة بعضها عن بعض، موضحة أن محافظة كفر الشيخ تعاني تلوث مياه النيل.

وأشارت النائبة إلى أنها على الرغم من الحديث مع وزير الري أكثر من مرة، فإنه لم يتم التعامل مع أزمة السدة الشتوية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء احترازي للحفاظ على مياه النيل.

وأضافت، تقدمت بأكثر من بيان عاجل إلى وزير الموارد المائية والري بشأن مشكلة السدة الشتوية، وتلوث المياه بمحطات الشرب بمركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت أن مياه الشرب بمركزى فوه ومطوبس ملوثة بمياه الصرف الصناعى والصحى الصادر من المصانع التي تلقي صرفها في نهر النيل، مما تسبب في إقبال المواطنين على فناطيس المياه لشراء ما يكفيهم وأسرهم، وهو ما يمثل عبئًا ماديًا ثقيلًا على الفقراء.

وطالبت هالة أبو السعد، بضرورة التنسيق بين وزير الري، وشركة مياه الشرب، للحفاظ على حقوق المواطنين، في كوب مياه صالح للشرب، فضلًا عن أن تلوث مياه النيل تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة الأمونيا بمياه النيل، بسبب صرف مخلفات مصانع كفر الزيات وركود المياه وانتشار ورد النيل.

وطالبت هالة أبو السعد بضرورة حل مشكلة الأقفاص السمكية التى تنفق بداخلها أطنان الأسماك بشكل مستمر، مما يسبب تلوث المياه دون أن يأتي ذلك على حساب قطع رزق الصيادين البسطاء، حيث إن تغطيس تلك الأقفاص من قبل أصحابها خوفًا من الحملات الشرطية يتسبب في نفوق الأسماك نتيجة الاختناق، خاصة في توقيت ما يعرف بـ"السدة الشتوية"، وفور الانتهاء من تلك الحملات يقوم أصحاب الأقفاص برفعها وترك الأسماك النافقة بنهر النيل.

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