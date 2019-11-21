مصرفي: تراجع الطلب على الدولار وراء هبوط سعره

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية 16.05 جنيه للشراء، مقابل 16.15 جنيه للبيع طبقًا لنشرة أسعار البنك المركزي مسجلًا تراجعًا قدره قرشين.



وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح لـ"الدستور"، إن الدولار كعملة يخضع للعرض والطلب، وحاليا يشهد الوضع تراجع في مستوى الطلب، متوقعا أن يستمر السعر في التراجع بفضل ترشيد الاستيراد، والاكتشافات الأخيرة في المنتجات البترولية والتي استطاعت أن تجعل مصر في حالة اكتفاء ذاتي، ورفعت من معدلات التصدير.



وأضاف، أن قرار البنك المركزي بشأن سرعة التحويلات دون إبطاء سواء تحويل أرباح أو أموال كانت مستثمرة في البورصة شجع على ورود العملة الأجنبية الواردة من الاستثمارات الأجنبية سواء على صورة استثمار مباشر أو غير مباشر في البورصة وأذون الخزانة.